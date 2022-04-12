Так, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли первые 100 человек, среди которых 73 человека – политики, 13 – представители правоохранительных органов, 13 – медийщики и 1 судья.

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Медийщики, оказавшиеся в реестре предателей:

  • Кирилл Вышинский
  • Игорь Гужва
  • Снежана Егорова
  • Андрей Ермолаев
  • Светлана Крюкова
  • Глеб Лешенко
  • Оксана Марченко
  • Олеся Медведева
  • Диана Панченко
  • Михаил Погребинский
  • Владимир Рогов
  • Алексей Романов
  • Александр Семченко

Что нужно знать о реестре предателей

Прежде чем внести лицо в этот список "Движение Честно" проверяет кандидатов, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями.

В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы.

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