Так, Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК і ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перші 100 осіб, серед яких 73 особи – політики, 13 – представники правоохоронних органів, 13 – медійники та 1 суддя.

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Медійники, які опинилися в реєстрі зрадників:

Кирило Вишинський Ігор Гужва Сніжана Єгорова Андрій Єрмолаєв Світлана Крюкова Гліб Ляшенко Оксана Марченко Олеся Мєдвєдєва Діана Панченко Михайло Погребинський Володимир Рогов Олексій Романов Олександр Семченко

Що треба знати про реєстр зрадників Перш ніж внести особу до цього списку "Рух Чесно" перевіряє кандидатів зокрема співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.