Так, Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК і ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перші 100 осіб, серед яких 73 особи – політики, 13 – представники правоохоронних органів, 13 – медійники та 1 суддя.
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Медійники, які опинилися в реєстрі зрадників:
- Кирило Вишинський
- Ігор Гужва
- Сніжана Єгорова
- Андрій Єрмолаєв
- Світлана Крюкова
- Гліб Ляшенко
- Оксана Марченко
- Олеся Мєдвєдєва
- Діана Панченко
- Михайло Погребинський
- Володимир Рогов
- Олексій Романов
- Олександр Семченко
Що треба знати про реєстр зрадників
Перш ніж внести особу до цього списку "Рух Чесно" перевіряє кандидатів зокрема співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями.
Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи.
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