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      Нацсовет наложил штраф на три телеканала из-за недостатка украинского в эфире

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      Три спутниковые телеканалы заплатили штраф за несоблюдение языковых квот
      Три спутниковые телеканалы заплатили штраф за несоблюдение языковых квот / 24 Канал

      Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф трем спутниковым телеканалам за недостаточное количество украинского языка в эфире. Размер штрафа для всех спутниковых телеканалов составляет более 19 тысяч гривен.

      Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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      По результатам проверок ООО "Взрослые каналы", Киев (логотип "BOLT»), и ООО "Телерадиокомпания" Полезное ТВ ", Киев (телеканалы" ДАЧА "и" EPOQUE "), которые подтвердили данные мониторингов Национального совета, регулятор 13 декабря оштрафовал из этих вещателей из-за несоблюдения ими предусмотренной законодательством обязательной доли украинского языка в эфире. Размер штрафа – 5 процентов от суммы лицензионного сбора, для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306,05 гривны ",
      – говорится в сообщении.

      Закон о языковых квотах на телевидении, принятый Верховной Радой 23 мая 2017, вступил в действие в прошлом году. Согласно ему в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22 : 00.

       

      Теги: Новости Украины Языковые квоты языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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