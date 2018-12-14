Нацсовет наложил штраф на три телеканала из-за недостатка украинского в эфире

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил штраф трем спутниковым телеканалам за недостаточное количество украинского языка в эфире. Размер штрафа для всех спутниковых телеканалов составляет более 19 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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По результатам проверок ООО "Взрослые каналы", Киев (логотип "BOLT»), и ООО "Телерадиокомпания" Полезное ТВ ", Киев (телеканалы" ДАЧА "и" EPOQUE "), которые подтвердили данные мониторингов Национального совета, регулятор 13 декабря оштрафовал из этих вещателей из-за несоблюдения ими предусмотренной законодательством обязательной доли украинского языка в эфире. Размер штрафа – 5 процентов от суммы лицензионного сбора, для всех спутниковых телеканалов составляет 19 306,05 гривны ",

– говорится в сообщении.

Закон о языковых квотах на телевидении, принятый Верховной Радой 23 мая 2017, вступил в действие в прошлом году. Согласно ему в общем недельном объеме телевещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22 : 00.