Квоты украинской музыки на радио выросли до 35%
В Украине с 8 ноября квота украинских песен в эфире радио увеличивается до 35%.
Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
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"Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио – не менее 35% песен, в том числе в прайм-тайм, на украинском языке", – написал он.
Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше".
Напомним, киевская радиостанция "Пятница" заплатит рекордный штраф – 327,8 тысяч гривен. Этот штраф насчитал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за нарушение языковых квот в эфире.
Источник: 24 Канал
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