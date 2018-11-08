Квоты украинской музыки на радио выросли до 35%

В Украине с 8 ноября квота украинских песен в эфире радио увеличивается до 35%.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

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"Сегодня вступает в силу третий этап внедрения украинских квот на радио – не менее 35% песен, в том числе в прайм-тайм, на украинском языке", – написал он.

Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, "новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах все больше".

Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше. А крику ж було!) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 листопада 2018 р.

Напомним, киевская радиостанция "Пятница" заплатит рекордный штраф – 327,8 тысяч гривен. Этот штраф насчитал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за нарушение языковых квот в эфире.