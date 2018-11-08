Квоти української музики на радіо зросли до 35%
В Україні з 8 листопада квота українських пісень в ефірі радіо збільшується до 35%.
Про це повідомив віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко.
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"Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою", – написав він.
Він підкреслив, що за два роки дії відповідного закону жодна радіостанція не закрилася, "нових чудових пісень українською мовою в усіх жанрах все більше".
Нагадаємо, київська радіостанція "Пятница" заплатить рекордний штраф – 327,8 тисяч гривень. Цей штраф нарахувала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення за порушення мовних квот в ефірі.
Джерело: 24 Канал
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