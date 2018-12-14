Нацрада наклала штраф на три телеканали через недостатню кількість української в ефірі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила штраф трьом супутниковим телеканалам через недостатню кількість української мови в ефірі. Розмір штрафу для всіх супутникових телеканалів становить понад 19 тисяч гривень.

Про це мовиться у повідомленні на сайті відомства.

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За результатами перевірок ТОВ "Дорослі канали", Київ (логотип "BOLT"), і ТОВ "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ", Київ (телеканали "ДАЧА" і "EPOQUE"), які підтвердили дані моніторингів Національної ради, регулятор 13 грудня стягнув штраф із цих мовників через недотримання ними передбаченої законодавством обов’язкової частки української мови в ефірі. Розмір штрафу – 5 відсотків від суми ліцензійного збору, що для всіх супутникових телеканалів становить 19 306,05 гривні",

– йдеться у повідомленні.

Закон про мовні квоти на телебаченні, прийнятий Верховною Радою 23 травня 2017 року, вступив у дію минулого року. Згідно з ним в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.