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      Нацрада наклала штраф на три телеканали через недостатню кількість української в ефірі

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      Три супутникові телеканали заплатили штраф за недотримання мовних квот
      Три супутникові телеканали заплатили штраф за недотримання мовних квот / 24 Канал

      Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила штраф трьом супутниковим телеканалам через недостатню кількість української мови в ефірі. Розмір штрафу для всіх супутникових телеканалів становить понад 19 тисяч гривень.

      Про це мовиться у повідомленні на сайті відомства.

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      За результатами перевірок ТОВ "Дорослі канали", Київ (логотип "BOLT"), і ТОВ "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ", Київ (телеканали "ДАЧА" і "EPOQUE"), які підтвердили дані моніторингів Національної ради, регулятор 13 грудня стягнув штраф із цих мовників через недотримання ними передбаченої законодавством обов’язкової частки української мови в ефірі. Розмір штрафу – 5 відсотків від суми ліцензійного збору, що для всіх супутникових телеканалів становить 19 306,05 гривні",
      – йдеться у повідомленні. 

      Закон про мовні квоти на телебаченні, прийнятий Верховною Радою 23 травня 2017 року, вступив у дію минулого року. Згідно з ним в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

       

      Теги: Новини України мовне питання Мовні квоти
      Джерело: 24 Канал
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