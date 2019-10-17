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      Нацсовет проверит канал Мураева из-за Азарова в студии

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      Нацсовет внепланово проверит канал Мураева из-за Азарова
      Нацсовет внепланово проверит канал Мураева из-за Азарова / ТАСС

      Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит телеканал экс-нардепа Евгения Мураева "Наш". Там транслировали программу с участием премьер-министра времен Януковича Николая Азарова.

      Речь идет о передаче "Гордон" за 5 октября 2019 года, об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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      Азаров вернулся?

      Нет. Журналист Дмитрий Гордон беседовал с Азаровым, который на самом деле был виртуальным. В студии была лишь голограмма беглого премьера.

      В Нацсовете отмечают, что во время этой программы звучали высказывания, имеющие признаки нарушения законов "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

      Виртуальный Азаров/ Скриншот

      В частности, говорится о нарушении положений этого закона об использовании информации для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны и тому подобное.

      Азаров
      Вот так все выглядело/ Скриншот

      По результатам внеплановой выездной проверки Нацсовет примет соответствующее решение.

      Когда еще виртуальный Азаров был в студии этого телеканала?

      В передаче "Грани" с ведущим Владимиром Грановским, которую транслировали на этом телеканале 21 марта. Тогда ни сам Грановский, ни кто другой во время показа даже не намекали что экс-премьера на самом деле там нет.

      Тогда зрители на экранах могли увидеть надпись "Николай Азаров в Студии нашего телеканала".


      Еще один виртуальный Азаров в студии Телеканала Мураева/ Скриншот

      Что это за "Наш"?

      Канал "Наш" появился в украинских телевизорах в 6 утра 7 ноября (на спутнике и в кабельных сетях) на месте нишевого женского телеканала "Макси-ТВ" (Maxxi TV). Название канала "Наш" указывает на его использование для информационного обслуживания тогда еще новой политсилы Мураева "Наши".

      Сам Евгений Мураев известен своими скандальными высказываниями по поводу войны на Донбассе и Революции Достоинства.

      • События, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах оппозиционер в ноябре 2017 года называл "государственным переворотом".
      • Мураев против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима.
      • Войну на Донбассе политик называет "гражданским конфликтом".

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Николай Азаров Российская пропаганда Медиа
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