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      Нацрада перевірить канал Мураєва через Азарова в студії

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      Нацрада позапланово перевірить канал Мураєва через Азарова
      Нацрада позапланово перевірить канал Мураєва через Азарова / ТАСС

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить телеканал екснардепа Євгена Мураєва "Наш". Там транслювали програму за участю прем’єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова.

      Мова йде про передачу "Гордон" за 5 жовтня 2019 року, про це повідомляє пресслужба Нацради.

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      Азаров повернувся?

      Ні. Журналіст Дмитро Гордон розмовляв із Азаровим, який насправді був віртуальним. У студії була лише голограма прем'єра-втікача.  

      У Нацраді наголошують, що під час цієї програми звучали висловлювання, які мають ознаки порушення законів "Про інформацію" та "Про телебачення і радіомовлення". 


      Віртуальний Азаров/ Скріншот 

      Зокрема, мовиться про порушення положень цього закону про використання інформації для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни тощо.

      Азаров
      Ось так все виглядало/ Скріншот 

      За результатами позапланової виїзної перевірки Нацрада ухвалить відповідне рішення.

      Коли ще віртуальний Азаров був у студії цього телеканалу?

      У передачі "Грані" з ведучим Володимиром Грановським, яку транслювали на цьому телеканалі 21 березня. Тоді ні сам Грановський, ані хтось інший під час показу навіть не натякали що екс-прем'єра насправді в там немає.

      Тоді глядачі на екранах могли побачити напис "Микола Азаров у Студії нашого телеканалу".


      Ще один віртуальний Азаров у студії Телеканалу Мураєва/ Скріншот

      Що це за "Наш"?

      Канал "Наш" з’явився в українських телевізорах о 6-й ранку 7 листопада (на супутнику і в кабельних мережах) на місці нішевого жіночого телеканалу "Максі-ТВ" (Maxxi TV). Назва каналу "Наш" вказує на його використання для інформаційного обслуговування тоді ще нової політсили Мураєва "Наші".

      Сам Євгеній Мурає відомий своїми скандальними висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. 

      • Події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом".
      • Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму.
      • Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Микола Азаров ЗМІ Медіа Російська пропаганда
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