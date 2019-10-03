"112 Україна" хоче скасувати рішення Нацради: суд поставив крапку

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити вимогу телеканалу "112 Україна" зупинити рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо скасування цифрової ліцензії каналу.

Про це йдеться у рішенні суду. Позов до Нацради подали 5 компаній, які здійснюють цифрове мовлення під логотипом "112 Україна".

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Компанії вимагали визнати незаконним рішення Нацради про скасування ліцензій. Суд розглянув цю заяву, але відмовив у задоволенні.

Судді важають, що немає підстав для для задоволення заяви. Компанії не надали суду достатніх доказів та не обґрунтували заяву. У рішенні йдеться, що немає доказів щодо порушення Нацрадою прав "112 каналу", а також немає "очевидної небезпеки заподіяння шкоди їх правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення у справі".

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