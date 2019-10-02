Вслід за Шуфричем: журналісти "112 каналу", ZIK та NewsOne заклеїли роти скотчем: фото

Таким чином працівники цих ЗМІ протестують через рішення Нацради призначити позапланові перевірки телеканалів і позбавити цифрової ліцензії "112 Україна". Впродовж пів години ефір телеканалів йшов без звуку, у людей в кадрі роти були заклеєні чорною стрічкою.

Слід зазначити, що ці ЗМІ підконтрольні главі "Опозиційної платформи – За життя" та куму Путіна Віктору Медведчуку.

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Влада хоче закрити рота всім, хто говорить не те, що їм подобається. Але не зважаючи на всі спроби, закрити рот незалежним ЗМІ не вдасться. Ми боремося і будемо боротися до самої перемоги, яка, ми щиро віримо, настане. Рано чи пізно, слово в Україні знову стане вільним,

– сказав генпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.



Так виглядав ефір на ZIK/ скріншот

Що відомо про ці телеканали?

NewsOne та "112 Україна" частенько потрапляють у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку ведуть. А ось ZIK у цій компанії поки новенький – порушеннями не відзначився, але після переходу у власність соратника Медведчука запросив ведучою одіозну Надію Савченко.



А ось на 112-ому у липні збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року.

Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.

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Від 112-го не відставав і NewsOne. Там також у липні хотіли провести спільний із Росією телеміст. Він мав відбутися із державним каналом "Росія 24" під назвою "Надо поговорить". Серед ведучих з російського боку були анонсовані Марія Сіттель і Андрій Малахов, до них мав долучитися головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов.

Як "112 Україна" позбавили цифрової ліцензії? Нацрада позбавила 112-ий цифрової ліцензії 26 вересня. Тепер цифрове мовлення каналу припинять у низці регіонів. Щоправда, заборона не стосується трансляції телеканалу в Інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі.