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      Вслід за Шуфричем: журналісти "112 каналу", ZIK та NewsOne заклеїли роти скотчем: фото

      1293 Читать новость на русском
      Журналісти вели ефір мовчки із заклеєними ротами
      Журналісти вели ефір мовчки із заклеєними ротами / скріншот

      Таким чином працівники цих ЗМІ протестують через рішення Нацради призначити позапланові перевірки телеканалів і позбавити цифрової ліцензії "112 Україна". Впродовж пів години ефір телеканалів йшов без звуку, у людей в кадрі роти були заклеєні чорною стрічкою.

      Слід зазначити, що ці ЗМІ підконтрольні главі "Опозиційної платформи – За життя" та куму Путіна Віктору Медведчуку.

      Свої підтримали: Шуфрич прийшов у Раду із заклеєним чорною стрічкою ротом: фото

      Влада хоче закрити рота всім, хто говорить не те, що їм подобається. Але не зважаючи на всі спроби, закрити рот незалежним ЗМІ не вдасться. Ми боремося і будемо боротися до самої перемоги, яка, ми щиро віримо, настане. Рано чи пізно, слово в Україні знову стане вільним,
      – сказав генпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.

      ефіри 112 канал NewsOne ZIK
      Так виглядав ефір на ZIK/ скріншот

      Що відомо про ці телеканали?

      NewsOne та "112 Україна" частенько потрапляють у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку ведуть. А ось ZIK у цій компанії поки новенький – порушеннями не відзначився, але після переходу у власність соратника Медведчука запросив ведучою одіозну Надію Савченко.

      А ось на 112-ому у липні збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року.

      Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.

      Актуально: Нацрада просить суд скасувати ліцензію телеканалу NewsOne: чому

      Від 112-го не відставав і NewsOne. Там також у липні хотіли провести спільний із Росією телеміст. Він мав відбутися із державним каналом "Росія 24" під назвою "Надо поговорить". Серед ведучих з російського боку були анонсовані Марія Сіттель і Андрій Малахов, до них мав долучитися головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов.

      Як "112 Україна" позбавили цифрової ліцензії? Нацрада позбавила 112-ий цифрової ліцензії 26 вересня. Тепер цифрове мовлення каналу припинять у низці регіонів. Щоправда, заборона не стосується трансляції телеканалу в Інтернеті, а також на кабельному або супутниковому сигналі.

      blog_ava
      Скільки українців вважають Росію країною-агресором: результати опитування
      сьогодні
      11096
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Протести Журналісти 112 канал NewsOne ЗМІ
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