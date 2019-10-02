Нацрада просить суд скасувати ліцензію телеканалу NewsOne: чому

Йдеться про ліцензію на мовлення. Її Нацрада просить анулювати через скандал, що виник із NewsOne у липні. Тоді на каналі збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1".

Про прохання Нацради мовиться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цією адміністративною справою.

Водночас, у суді додають: раніше до них надійшов позов від NewsOne щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу. Водночас, ОАСК просили скасувати результати відповідної перевірки.

Слід зазначити, що телеканал NewsOne контролює глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук.



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Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проєкту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).



Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили РНБО, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, президент Володимир Зеленський, депутати Верховної Ради та деякі українські політики.



Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а РНБО провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.



Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

23 серпня член Нацради Сергій Костинський заявив, що під час перевірки виявили "ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві", а регулятор має намір подати в суд, щоб анулювати ліцензію канал.