17:53
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Нацрада просить суд скасувати ліцензію телеканалу NewsOne: чому

      445 Читать новость на русском
      Телеканалу NewsOne можуть скасувати ліцензію на мовлення
      Телеканалу NewsOne можуть скасувати ліцензію на мовлення / сайт телеканалу

      Йдеться про ліцензію на мовлення. Її Нацрада просить анулювати через скандал, що виник із NewsOne у липні. Тоді на каналі збиралися проводити телеміст із російським пропагандистським мовником "Россия 1".

      Про прохання Нацради мовиться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

      Читайте також: "112 Україна" не продовжили ліцензію: що буде з мовленням телеканалу

      Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цією адміністративною справою.

      Водночас, у суді додають: раніше до них надійшов позов від NewsOne щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу. Водночас, ОАСК просили скасувати результати відповідної перевірки.

      Слід зазначити, що телеканал NewsOne контролює глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук.

      олігархи ЗМІ
      Які олігархи контролюють українські ЗМІ/ інфографіка 24 каналу

      Що відомо про скандальний телеміст між NewsOne і "Росією 24"?

      Український телеканал NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Він мав відбутись у п'ятницю, 12 липня. Анонс проєкту відбувся у ефірі останнього, а зробив його відомий пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. Ведучими телемосту мали стати Марія Сіттель і Андрій Малахов (з боку Росії) та Василь Голованов і Олена Кирик (з боку України).

      Така ініціатива обурила українців. Її різко розкритикував і офіційний Київ. Своє невдоволення, зокрема, висловили РНБО, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення, президент Володимир Зеленський, депутати Верховної Ради та деякі українські політики.

      Генпрокуратура України навіть відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, а РНБО провела нараду щодо інформаційної безпеки, під час якої було ухвалено таємні рішення.

      Згодом на NewsOne все ж вирішили скасувати телеміст "Надо поговорить" з російським прокремлівським телеканалом "Росія 24". Тут це пояснили інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії низки українських партій.

      23 серпня член Нацради Сергій Костинський заявив, що під час перевірки виявили "ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві", а регулятор має намір подати в суд, щоб анулювати ліцензію канал.

      blog_ava
      На Донбасі загинула військова Анастасія Вітовська: з’явились жахливі подробиці її смерті
      сьогодні
      11459
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики NewsOne Новини України Телеміст Newsone і Росія24 Судді Окружний адміністративний суд Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      сьогодні , 17:00 Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны
      Блог Соцмережі 9921
      Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      сьогодні , 15:00 Формула Штайнмайера: почему критично важна позиция народных депутатов
      Блог Соцмережі 1373
      Путін не всемогутній, – TAI
      сьогодні , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 1379
      Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      сьогодні , 10:02 Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      Ірина Поліщук 951
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      сьогодні , 09:03 Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      Євгенія Мазур 6430
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук