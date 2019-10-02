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      Нацсовет просит суд отменить лицензию телеканала NewsOne: почему

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      Телеканалу NewsOne могут отменить лицензию на вещание
      Телеканалу NewsOne могут отменить лицензию на вещание / сайт телеканала

      Речь идет о лицензии на вещание. Ее Нацсовет просит аннулировать из-за скандала, возникшего с NewsOne в июле. Тогда на канале собирались проводить телемост с российским пропагандистским вещанием "Россия 1".

      О просьбе Нацсовета говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

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      Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

      В то же время, в суде добавляют: ранее к ним поступил иск от NewsOne о признании противоправным и отмене решения Нацсовета о назначении внеплановой выездной проверки телеканала. В то же время, ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.

      Следует отметить, что телеканал NewsOne контролирует глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук.

      олігархи ЗМІ
      Какие олигархи контролируют украинские СМИ/ инфографика 24 канала

      Что известно про скандальный телемост между NewsOne и "Россией 24"?

      Украинский телеканал NewsOne и российский государственный "Россия 24" намеревались провести совместный телемост под названием "Надо поговорить". Он должен был состояться в пятницу, 12 июля. Анонс проекта состоялся в эфире последнего, а сделал его известный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. Ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов (со стороны России) и Василий Голованов и Елена Кирик (со стороны Украины).

      Такая инициатива возмутила украинцев. Ее резко раскритиковал и официальный Киев. Свое недовольство, в частности, выразили СНБО, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, президент Владимир Зеленский, депутаты Верховной Рады и некоторые украинские политики.

      Генпрокуратура Украины даже открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены, а СНБО провел совещание по информационной безопасности, во время которого было принято тайное решение.

      Впоследствии на NewsOne все же решили отменить телемост "Надо поговорить" с российским прокремлевским телеканалом "Россия 24". Здесь это объяснили информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий.

      23 августа член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что во время проверки обнаружили "признаки разжигания вражды в украинском обществе", а регулятор намерен подать в суд, чтобы аннулировать лицензию канал.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Окружной административный суд Киева Судьи Телемост Newsone и Россия24 NewsOne
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