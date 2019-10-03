Суд отклонил требование "112 Украина" об отмене лицензии на цифровое вещание

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить требование телеканала "112 Украина" остановить решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания об отмене цифровой лицензии канала.

Об этом говорится в решении суда. Иск к Нацсовету подали 5 компаний, которые осуществляют цифровое вещание под логотипом "112 Украина".

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Компания требовала признать противоправным решение Нацсовета об отмене лицензий. Юристы компании обратились с заявлением в котором просили приостановить действие обжалуемого решения до вступления в законную силу судебного решения по делу, но суд отказал.

Судьи считают, что нет оснований для удовлетворения заявления. Компании не предоставили суду достаточных доказательств и не обосновали заявление. В решении говорится, что нет доказательств о нарушении Нацсоветом прав "112 канала", а также нет "очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам до принятия решения по делу".

Заметим, что "112 Украина" может подать апелляцию на это решение суда.

Между тем, владелец 112 канала и нардеп от "оппозиционной платформы - за жизнь" Тарас Козак заявил, что ему объявили подозрение в терроризме: в СБУ назвали это фейком. Подробнее – по ссылке.

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Что известно об отмене лицензии на цифровое вещание телеканала "112 Украина"?

Нацсовет более года не рассматривал вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий компаний из группы "112 Украина", так как действовал запрет суда. 26 сентября Нацсовет таки отказался продлевать лицензию телеканала "112 Украина" на цифровое вещание. Речь идет о 5 региональных компаниях, которые ретранслировали эфир "112 Украина": ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ.



Тогда телеканал "112 Украина" не согласился с этим решением и планировал подавать иск в суд. На "112" заявили, что у некоторых членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, поэтому они не могут принимать такие решения.