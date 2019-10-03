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      Власник 112 каналу заявив, що йому оголосили підозру в тероризмі

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      Власник телеканалу "112 Україна" Тарас Козак
      Власник телеканалу "112 Україна" Тарас Козак / 24 канал

      Власник телеканалу "112 Україна" і нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Тарас Козак в ефірі свого ж каналу заявив, що йому повідомили про підозру в тероризмі і легалізації грошей.

      "Мені сьогодні повідомили (про підозру), допитували за трьома статтями. Одна – це тероризм, друга – фінансування тероризму, третя – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом", – розповів Козак.

      Читайте також: Позбавлення цифрової ліцензії 112 каналу: що буде далі з каналом Медведчука

      Попри те, що офіційним власником телеканалу "112 Україна" є Козак, контролює канал соратник Козака, глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук.

      Новина доповнюється…

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України ЗМІ Медіа 112 канал Розслідування Новини політики Кримінальні новини Тероризм
      Джерело: 24 канал
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