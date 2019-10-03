Власник 112 каналу заявив, що йому оголосили підозру в тероризмі

Власник телеканалу "112 Україна" і нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Тарас Козак в ефірі свого ж каналу заявив, що йому повідомили про підозру в тероризмі і легалізації грошей.

"Мені сьогодні повідомили (про підозру), допитували за трьома статтями. Одна – це тероризм, друга – фінансування тероризму, третя – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом", – розповів Козак. Читайте також: Позбавлення цифрової ліцензії 112 каналу: що буде далі з каналом Медведчука Попри те, що офіційним власником телеканалу "112 Україна" є Козак, контролює канал соратник Козака, глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук. Новина доповнюється…