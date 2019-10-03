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      Владелец 112 канала заявил, что ему объявили подозрение в терроризме

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      Владелец телеканала "112 Украина" Тарас Козак
      Владелец телеканала "112 Украина" Тарас Козак / 24 канал

      Владелец телеканала "112 Украина" и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак в эфире своего же канала заявил, что ему сообщили о подозрении в терроризме и легализации денег.

      "Мне сегодня сообщили (о подозрении), допрашивали по трем статьям. Одна – это терроризм, вторая – финансирование терроризма, третья – легализация средств, полученных преступным путем", – рассказал Козак.

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      Что известно о Тарасе Козаке?На сегодня – народный депутат от "Оппоплатформы" и владелец телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

      До этого долгое время работал на различных должностях в Государственной таможенной службе, в частности был там заместителем председателя, возглавлял Западную региональную таможню. В 2014 году стал нардепом от "Оппозиционного блока".

      В парламенте Козака знают как ближайшего соратника Медведчука. Бывший нардеп Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами. А журналисты программы "Схемы" зафиксировали, что нардепы вместе летают из Москвы в Киев.

      Козак был фигурантом скандалов относительно оккупации Крыма. В частности, в своей декларации он указывал, что является владельцем участка в оккупированной Ялте. Кроме того, Козака замечали во время "конспиративного" пешего перехода админграниц с оккупированным полуостровом.

      Несмотря на то, что официальным владельцем телеканала "112 Украина" является Козак, контролирует канал соратник Козака, глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук. Кроме "112 Украина", Козак обладает телеканалами ZIK и NewsOne.

      Заметим, что 26 сентября Нацсовет не продлил лицензии 5-ти региональным компаниям, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Но канал продолжает вещание на спутнике, в кабельных сетях и интернете.

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      В какие скандалы попадал телеканал "112 Украина"?Телеканал часто попадает в скандалы из-за своей информационной политики. В частности, в июле на канале планировали показать фильм режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В нем войну с Россией автор называет "гражданской войной", а Медведчука – "лидером оппозиции". Россия в этом фильме не страна-агрессор. В общем режиссер откровенно поддерживает русскую версию трактовки событий в Украине 2014 года.

      Перед запланированным показом ленты здание телеканала обстреляли из гранатомета. Поэтому от идеи показывать ленту телеканал в конце концов отказался.

      Кроме того, в эфире канала почти постоянно показывают выступления Медведчука и его однопартийцев Вадима Рабиновича и Юрия Бойко. Всех троих часть украинского общества считает пророссийскими политиками.

      власники ЗМІ Україна телеканали 112 канал Козак Медведчук

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Терроризм Криминальные новости Расследования 112 канал Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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