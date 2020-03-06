Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за скандального марафон о Соросе

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала ZIK. Все из-за скандального телемарафона "Пахнет Соросом", в ходе которого обсуждался американский бизнесмен Джордж Сорос и украинские общественные организации, которые существуют за грантовые деньги.

Телеканал проверят на соблюдение норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, распространения необъективной информации, посягательства на права и свободы человека, сообщает Нацсовет.

Интересно Джорж Сорос: что известно про американского финансиста, которого не любит Россия

С жалобами на скандальный телемарафон в Национальный совет обратился гражданин по фамилии Кульчицкий. Он заявил, что марафон несет явные признаки ряда нарушений:

манипулирования общественным сознанием;

разжигания ненависти;

распространения ложной информации и языка вражды.

Регулятор провел мониторинг телеэфира за пятницу, 28 февраля, и обнаружил признаки нарушений в высказываниях. Финальное решение будет принято Нацсоветом после изучении всех обстоятельств.

Скандальный телемарафон на ZIKу: коротко

Телеканал ZIK по-настоящему оскандалился со своим телемарафоном "Пахнет Соросом". В нем "журналисты" утверждают, что американский бизнесмен Джордж Сорос "хочет присваивать целые страны, а особенно удачно ему это удается в Украине".

Похоже, у Сороса решили не мириться с обливанием грязью, поэтому его фонд "Возрождение" призвал украинское медийное сообщество дать правовую оценку действиями телеканала ZIK.

Подробнее о скандале с телеканалом ZIK, о том, кто такие "соросята", и для чего украинские политики манипулируют этим термином – читайте в материале 24 канала.

Кто такой Джордж Сорос?

Джордж Сорос – 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения. Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов, а с Украиной его связывает поддержка реформ в нашем государстве, а также финансирование активистов, общественных деятелей и организаций.



Кроме того, Джордж Сорос известен своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.



Какие украинские телеканалы контролируют олигархи / Инфографика 24 канала