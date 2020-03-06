Нацрада перевірить телеканал ZIK через скандальний марафон про Сороса

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу ZIK. Усе через скандальний телемарафон "Тхне Соросом", у ході якого обговорювалися американський бізнесмен Джордж Сорос та українські громадські організації, які існують за грантові гроші.

Телеканал перевірять на дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, розповсюдження необ'єктивної інформації, посягання на права і свободи людини, повідомляє Нацрада.

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З наріканнями на скандальний телемарафон до Національної ради звернувся громадянин з прізвищем Кульчицький. Він заявив, що марафон має явні ознаки маніпулювання громадською свідомістю, розпалювання ненависті, поширювання неправдивої інформації і мови ворожнечі.

Регялатор провів моніторинг телеефіру з 7 години ранку до 22 вечора п'ятниці, 28 лютого, та виявив ознаки порушень у висловлюваннях. Фінальне рішення буде ухвалене Нацрадою після вивченні усіх обставин.

Скандальний телемарафон на ZIKу: коротко

Телеканал ZIK по-справжньому оскандалився зі своїм телемарафоном "Тхне Соросом". У ньому "журналісти" стверджують, що американський бізнесмен Джордж Сорос "хоче привласнювати цілі країни, а особливо вдало йому це вдається в Україні".

Схоже, у Сороса вирішили не миритися з поливанням брудом, тож його фонд "Відродження" закликав українську медійну спільноту дати правову оцінку діями телеканалу ZIK.

Детальніше про скандал з телеканалом ZIK, про те, хто такі "соросята" і для чого українські політики маніпулють цим терміном – читайте у матеріалі 24 каналу.

Хто такий Джордж Сорос?Джордж Сорос – 89-річний американський бізнесмен угорсько-єврейського походження. Його статки налічують понад 8 мільярдів доларів, а з Україною його пов'язує підтримка реформ у нашій державі, а також фінансування активістів, громадських діячів та організацій.



Крім того, Джордж Сорос відомий своєю антиросійською позицією та діяльністю. Зокрема, він відкрито критикує режим Володимира Путіна.



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