15:52
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Нацрада перевірить телеканал ZIK через скандальний марафон про Сороса

      - Читать новость на русском
      Нацрада перевірить телеканал ZIK на об'єктивність під час марафону про Сороса / фото: ZIK

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу ZIK. Усе через скандальний телемарафон "Тхне Соросом", у ході якого обговорювалися американський бізнесмен Джордж Сорос та українські громадські організації, які існують за грантові гроші.

      Телеканал перевірять на дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, розповсюдження необ'єктивної інформації, посягання на права і свободи людини, повідомляє Нацрада.

      Цікаво Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія

      З наріканнями на скандальний телемарафон до Національної ради звернувся громадянин з прізвищем Кульчицький. Він заявив, що марафон має явні ознаки маніпулювання громадською свідомістю, розпалювання ненависті, поширювання неправдивої інформації і мови ворожнечі.

      Регялатор провів моніторинг телеефіру з 7 години ранку до 22 вечора п'ятниці, 28 лютого, та виявив ознаки порушень у висловлюваннях. Фінальне рішення буде ухвалене Нацрадою після вивченні усіх обставин.

      Скандальний телемарафон на ZIKу: коротко

      Телеканал ZIK по-справжньому оскандалився зі своїм телемарафоном "Тхне Соросом". У ньому "журналісти" стверджують, що американський бізнесмен Джордж Сорос "хоче привласнювати цілі країни, а особливо вдало йому це вдається в Україні".

      Схоже, у Сороса вирішили не миритися з поливанням брудом, тож його фонд "Відродження" закликав українську медійну спільноту дати правову оцінку діями телеканалу ZIK.

      Детальніше про скандал з телеканалом ZIK, про те, хто такі "соросята" і для чого українські політики маніпулють цим терміном – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Хто такий Джордж Сорос?Джордж Сорос – 89-річний американський бізнесмен угорсько-єврейського походження. Його статки налічують понад 8 мільярдів доларів, а з Україною його пов'язує підтримка реформ у нашій державі, а також фінансування активістів, громадських діячів та організацій.

      Крім того, Джордж Сорос відомий своєю антиросійською позицією та діяльністю. Зокрема, він відкрито критикує режим Володимира Путіна.


      Які українські телеканали контролюють олігархи / інйфографіка 24 каналу

      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України ЗМІ Джордж Сорос Журналісти Медіа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:16 Фракцію ОПЗЖ, Зеленського та парламент – на карантин: соцмережі про можливий коронавірус у Раді
      Анастасія Зазуляк
      сьогодні , 15:09 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Анастасія Кушпіт
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      3 березня , 22:55 Окрім кухні та ванної: де варто встановити пральну машину вдома
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 15:00 Справа MH17: як Кремль буде викручуватись
      Запретное мнение
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук