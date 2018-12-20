Нацсовет внепланово проверит "Интер" и еще два канала

20 декабря Нацсовет принял решение провести 5 внеплановых проверок на трех украинских медиа. Под мониторинг попали телеканалы "Интер", "КСТ" и "ИРТА", которые не соблюли условий лицензий и нарушили законодательство.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает, что 11 декабря телеканал "Интер" нарушил условия своей лицензии и не обеспечил трансляцию программ на 23 ТВК в селе Городище Беловодского района Луганской области.

Так же в этот день не зафиксировано вещание телеканала "ИРТА" на 53 ТВК в городе Старобельске Луганской области, а также 10 декабря на 52 ТВК в городе Лисичанске Луганской области. В эфире телеканала "КСТ" 27 ноября выявлены признаки несоблюдения условий лицензии в части программной концепции вещания,

– отмечает Нацсовет.

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Также Нацсовет планирует осуществить мониторинг провайдеров программной услуги ООО "Контент трейдинг" и ООО "Максимум-НЕТ". Они распространяли программы, которые противоречат требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Напомним, что телеканал "Интер" уже не впервые не соблюдает условия своей лицензии. Так, в июле 2018 года Нацсовет оштрафовала "Интер" на 4 миллиона 46 тысяч гривен за скандальный концерт к так называемому Дню победы.