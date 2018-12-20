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      Нацрада позапланово перевірить "Інтер" та ще два канали

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      Нацрада здійснить моніторинг трьох телеканалів України
      Нацрада здійснить моніторинг трьох телеканалів України / ua.news

      20 грудня Нацрада ухвалила рішення провести 5 позапланових перевірок на трьох українських медіа. Під моніторинг потрапили телеканали "Інтер", "КСТ" та "ІРТА", які не дотрималися умов ліцензій та порушили законодавство.

      Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомляє, що 11 грудня телеканал "Інтер" порушив умови своєї ліцензії і не забезпечив трансляцію програм на 23 ТВК у селі  Городище Біловодського району Луганської області. 

      Так само цього дня не зафіксовано мовлення телеканалу "ІРТА" на 53 ТВК у місті Старобільську Луганської області, а також 10 грудня на 52 ТВК у місті Лисичанську Луганської області. В ефірі телеканалу "КСТ" 27 листопада виявлено ознаки недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення,
      – зазначає Нацрада.

      Читайте також: Нацрада наклала штраф на три телеканали через недостатню кількість української в ефірі

      Також Нацрада планує здійснити моніторинг провайдерів програмної послуги ТОВ "Контент трейдінг" і ТОВ "Максимум-НЕТ". Вони розповсюджували програми, які суперечать вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

      Нагадаємо, що телеканал "Інтер" вже не вперше не дотримується умов своєї ліцензії. Так, у липні 2018 року Нацрада оштрафувала "Інтер" на 4 мільйони 46 тисяч гривень через скандальний концерт до так званого Дня перемоги.

      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Скандал з Інтером
      Джерело: 24 канал
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