Нацрада позапланово перевірить "Інтер" та ще два канали

20 грудня Нацрада ухвалила рішення провести 5 позапланових перевірок на трьох українських медіа. Під моніторинг потрапили телеканали "Інтер", "КСТ" та "ІРТА", які не дотрималися умов ліцензій та порушили законодавство.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомляє, що 11 грудня телеканал "Інтер" порушив умови своєї ліцензії і не забезпечив трансляцію програм на 23 ТВК у селі Городище Біловодського району Луганської області.

Так само цього дня не зафіксовано мовлення телеканалу "ІРТА" на 53 ТВК у місті Старобільську Луганської області, а також 10 грудня на 52 ТВК у місті Лисичанську Луганської області. В ефірі телеканалу "КСТ" 27 листопада виявлено ознаки недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення,

– зазначає Нацрада.

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Також Нацрада планує здійснити моніторинг провайдерів програмної послуги ТОВ "Контент трейдінг" і ТОВ "Максимум-НЕТ". Вони розповсюджували програми, які суперечать вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, що телеканал "Інтер" вже не вперше не дотримується умов своєї ліцензії. Так, у липні 2018 року Нацрада оштрафувала "Інтер" на 4 мільйони 46 тисяч гривень через скандальний концерт до так званого Дня перемоги.