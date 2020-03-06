Нацсовет запретил трансляцию телеканала RTVI в Украине: что об этом известно

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил окончательно запретить трансляцию телеканала RTVІ на территории Украины. Регулятор промониторил программы канала в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года и выявил нарушения украинского законодательства.

Национальная рада признала, что содержание иностранной программы русскоязычного канала не соответствует законодательству Украины и требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Нацсовет уточнил, что украинские провайдеры не смогут больше распространять эту программу в сетях страны.

За что Нацсовет наказал канал RTVІ

На телеканале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, угрожающих национальной безопасности.

В частности говорится о Владимире Меньшове, Николае Цискаридзе, Михаиле Пореченкове.

1 марта в одной из телепередач RTVi показали карту мира, где украинский Крым обозначили как территорию России.

Что известно о телеканале RTVІ

Международный русскоязычный канал RTVi, до 2002 года назывался "НТВ-Интернешнл". Его основателем называют российского олигарха Владимира Гусинского. Канал распространяет свое вещание в Казахстане, Молдове, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде, Австралии и других странах.



5 октября 2019 года российские СМИ сообщали о смене собственника телеканала. Им якобы стал американский бизнесмен армянского происхождения Микаэль Израелян.