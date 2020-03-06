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      Нацрада заборонила трансляцію телеканалу RTVI в Україні: що про це відомо

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      Нацрада заборонила трансляцію телеканалу RTVI в Україні / РИА Новости

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила остаточно заборонити трансляцію телеканалу RTVІ на території України. Регулятор промоніторив програми каналу у період з 24 лютого по 1 березня 2020 року і виявив порушення українського законодавства.

      Національна рада визнала, що зміст іноземної програми російськомовного каналу не відповідає законодавству України і вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Про це мовиться у повідомленні пресслужби відомства.

      Актуально Нацрада перевірить телеканал ZIK через скандальний марафон про Сороса

      Нацрада уточнила, що українські провайдери не зможуть більше поширювати цю програму у мережах країни.

      За що Нацрада покарала канал RTVІ

      • На телеканалі регулярно з'являються російські артисти зі санкційного списку.
      • Мовиться про Володимира Меньшова, Миколу Цискарідзе, Михайла Пореченкова.
      • 1 березня в одній з телепрограм RTVi показали карту світу, де український Крим позначили як територію Росії.

      Що відомо про телеканал RTVІМіжнародний російськомовний канал RTVi до 2002 року мав назву "НТВ-Інтернешнл". Його засновником називають російського олігарха Володимира Гусинського. Канал поширює своє мовлення у Казахстані, Молдові, Грузії, країнах Балтії, Німеччині, Ізраїлі, Великій Британії, Іспанії, США, Канаді, Австралії та інших країнах.

      5 жовтня 2019 року російські ЗМІ повідомляли про зміну власника телеканалу. Ним нібито став американський бізнесмен вірменського походження Мікаель Ізраелян.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Журналісти Медіа Новини Росії ЗМІ Новини України Новини політики
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