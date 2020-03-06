Нацрада заборонила трансляцію телеканалу RTVI в Україні: що про це відомо

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила остаточно заборонити трансляцію телеканалу RTVІ на території України. Регулятор промоніторив програми каналу у період з 24 лютого по 1 березня 2020 року і виявив порушення українського законодавства.

Національна рада визнала, що зміст іноземної програми російськомовного каналу не відповідає законодавству України і вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Про це мовиться у повідомленні пресслужби відомства.

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Нацрада уточнила, що українські провайдери не зможуть більше поширювати цю програму у мережах країни.

За що Нацрада покарала канал RTVІ

На телеканалі регулярно з'являються російські артисти зі санкційного списку.

Мовиться про Володимира Меньшова, Миколу Цискарідзе, Михайла Пореченкова.

1 березня в одній з телепрограм RTVi показали карту світу, де український Крим позначили як територію Росії.

Що відомо про телеканал RTVІМіжнародний російськомовний канал RTVi до 2002 року мав назву "НТВ-Інтернешнл". Його засновником називають російського олігарха Володимира Гусинського. Канал поширює своє мовлення у Казахстані, Молдові, Грузії, країнах Балтії, Німеччині, Ізраїлі, Великій Британії, Іспанії, США, Канаді, Австралії та інших країнах.



5 жовтня 2019 року російські ЗМІ повідомляли про зміну власника телеканалу. Ним нібито став американський бізнесмен вірменського походження Мікаель Ізраелян.