Об этом сообщил глава Балаклейской общины Иван Столбовой.
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Случилось все час назад. Летали над территорией города. В результате этого практически из каждого дома, больницы вылетели окна, здания городского совета,
– сообщил Иван Столбовой.
Он рассказал, что при осмотре последствий от уничтожения самолетов вместе с заместителем попали под обстрел. Были в школе, где вылетели окна.
Из разрушений – выбиты окна, двери. Еще не добрались до улицы Арсенальная, где расположен военный состав, воинская часть, где вчера был ракетный обстрел. А сегодня, скорее всего, авиаобстрел был. Очень мощное было, очень мощное,
– добавил Столбовой.
Пока неизвестно, есть ли в результате обстрела жертвы и раненые. Информацию выясняют.
Жителей общины призвали и дальше находиться в укрытиях, так как возможны дальнейшие авиаудары.
Сегодня, 27 февраля, жители Харькова сообщают о самых мощных за три дня взрывах. Рашисты продолжают атаковать город.
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