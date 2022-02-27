Про це повідомив голова Балаклійської громади Іван Стовбовий.

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Сталося все годину тому. Літали над територією міста. Внаслідок цього практично з кожного будинку, лікарні повилітали вікна, будівлі міської ради,

– повідомив Іван Стовбовий.

Він розповів, що під час огляду наслідків від знищення літаків разом з заступником попали під обстріл. Були у школі, де повилітали вікна.

З руйнувань – вибиті вікна, двері. Ще не дісталися до вулиці Арсенальна, де розташовано військовий склад, військова частина, де вчора був ракетний обстріл. А сьогодні, скоріш за все, авіаобстріл був. Дуже потужне було, дуже потужне,

– додав Стовбовий.

Наразі невідомо чи є внаслідок обстрілу жертви та поранені. Інформацію з'ясовують.

Жителів громади закликали й надалі перебувати в укриттях, адже можливі подальші авіаудари.

Сьогодні, 27 лютого, мешканці Харкова повідомляють про найпотужніші за три дні вибухи. Рашисти продовжують атакувати місто.

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