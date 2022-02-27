У Харкові чути вибухи та постріли впродовж 30 хвилин: журналісти та місцеві мешканці зазначають, що це найпотужніші звуки за три доби.

До теми Харків тримається, там блискучі результати бойової роботи, – Арестович

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, окупанти б'ють по житлових кварталах. Це підтверджують жителі Салтівки, Нових Будинків, Одеської.

Окупанти обстрілюють Харків: відео

"Артобстріл зараз у Харкові – найсильніший за весь час", – передає із місця подій кореспондент "Сегодня".

ОНОВЛЕНО: невдовзі "Суспільне. Харків" повідомило, що обстріли міста втихомирилися.

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