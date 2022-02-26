За словами Арестовича, друга столиця України показує блискучі результати відбиття атак окупанта. Зокрема, 25 лютого ЗСУ розгромили колону російських "Градів" під Харковом.

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Водночас ситуація в місті залишається неспокійною, ворог продовжує наступ на українські території. 26 лютого в Харкові кілька разів була оголошена повітряна загроза. Задля безпеки цивільних у місті також подовжили комендантську годину: тепер вона триває з 18:00 до 6:00.

Звернення Арестовича: дивіться відео

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