При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал.308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.

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А також список особового складу ОМОН "Вимпел" Росгвардії, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Заслон – 2022".

У Харкові Нацгвардія взяла в полон цілу розвідгрупу ворога: фото



Додамо, що російські військові під Черніговом спеціально зливають пальне з бензобаків. Все через те, що вони не хочуть йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України.

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