Российскую захватническую ракету сбила украинская противовоздушная оборона в небе над Белгород-Днестровским районом. Об этом сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

За сутки ВСУ уничтожили на Юге 24 кафиров и вражеские беспилотники "Орлан-10"

Что известно о российской ракете

По словам чиновника, украинская ПВО сбила вражеский снаряд в небе над Белгород-Днестровским районом Одесщины в 8.00 утра 6 мая.

Об этом случае также сообщили в оперативном командовании "Юг". Там отмечают, что этой ракетой российские кафиры имели целью в очередной раз поразить инфраструктуру Одесской области.

Обломки вражеского снаряда упали на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры. Таким образом, это является доказательством того, что россияне в очередной раз совершили преступление против Украины. Эти обломки изъяла следственно-оперативная группа Нацполиции, работавшая на месте происшествия.

Обломки вражеской ракеты в Одесской области / Фото с фейсбука командование "Юг"

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне трижды били по мосту через Днестровский лиман

Из Белгород-Днестровского в сторону Одессы ведет железнодорожно-автомобильный мост, являющийся важным объектом инфраструктуры региона. Российские кафиры выпускали по нему ракеты три раза.

Впервые это произошло 26 апреля. Тогда движение мостом перекрывали, чтобы устранить все убытки, которые нанесли этот вражеский удар. Но захватчики на следующий день, 27 апреля, повторили свой подлый удар. Мост пришлось перекрывать снова.

Третий вражеский обстрел моста происходил уже 2 мая. К счастью, среди железнодорожников никто тогда не пострадал. Как объяснял представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, мост через Днестровский Лиман в Одесской области имеет важное стратегическое значение , поскольку обеспечивает логистическую связь между южными районами Одесской области и основной частью этого региона.

Ситуация по другим направлениям фронта в возведении Генштаба на утро 6 мая: смотрите видео