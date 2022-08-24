В небе над Донецкой областью можно увидеть самый большой и высокий флаг области. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Украинский флаг над Донецкой областью реет

Самый большой и самый высокий флаг в Донецкой области развевается. Его могут видеть жители Донбасса, которые пока остаются на территории области,

– отметил Павел Кириленко.

На День Независимости в Донецкой области проведут небольшие мероприятия с соблюдением всех правил безопасности. Массовых мероприятий, конечно, что не будет.

Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба

Украинские защитники защищают нашу независимость, несмотря на все попытки врага уничтожить ее. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение у Богородичного и заставили бежать.

На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Закотного и Раздолевки и проводили воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Белогоровки. Враг наступал в направлении Бахмутского и Кодемы, но безрезультатно.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии территорию возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного и нанесли авиаудары неподалеку от Невельского. Враг наступал в направлении Песков и Невельского. Удачи не имел.

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