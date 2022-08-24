У небі над Донеччиною можна побачити найбільший і найвищий прапор області. Про це розповів голова Донецької ОВА в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Ракетні обстріли Запоріжжя та свіжі шалені втрати ворога: основне за 182 день війни

Український прапор над Донеччиною майорить

Найбільший і найвищий прапор на Донеччині майорить. Його можуть бачити жителі Донеччини, які поки що залишаються на території області,

– зазначив Павло Кириленко.

На День Незалежності на Донеччині проведуть невеликі заходи з дотриманням усіх правил безпеки. Масових заходів, звичайно, що не буде.

Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу

Українські захисники боронять нашу незалежність, попри всі спроби ворога знищити її. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження окупантам біля Богородичного та змусили тікати.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Закітного та Роздолівки та проводили повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Білогорівки. Ворог наступав у напрямку Бахмутського та Кодеми, але безрезультатно.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії територію біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного та завдали авіаудару неподалік Невельського. Ворог наступав у напрямку Пісків і Невельського. Успіху не мав.

Варто переглянути – Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності: відео