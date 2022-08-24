У небі над Донеччиною можна побачити найбільший і найвищий прапор області. Про це розповів голова Донецької ОВА в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.
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Український прапор над Донеччиною майорить
Найбільший і найвищий прапор на Донеччині майорить. Його можуть бачити жителі Донеччини, які поки що залишаються на території області,
– зазначив Павло Кириленко.
На День Незалежності на Донеччині проведуть невеликі заходи з дотриманням усіх правил безпеки. Масових заходів, звичайно, що не буде.
Яка ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- Українські захисники боронять нашу незалежність, попри всі спроби ворога знищити її. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження окупантам біля Богородичного та змусили тікати.
- На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Закітного та Роздолівки та проводили повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Білогорівки. Ворог наступав у напрямку Бахмутського та Кодеми, але безрезультатно.
- На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії територію біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного та завдали авіаудару неподалік Невельського. Ворог наступав у напрямку Пісків і Невельського. Успіху не мав.
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