Над Харьковом слышны самолет и взрывы – люди должны перейти в укрытие

Российские оккупанты продолжают цинично атаковать мирных жителей Харькова. Над городом слышны самолет и взрывы.

Граждан призывают оставаться в укрытиях для безопасности. Об этом пишут украинские СМИ.

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Самолет над Харьковом, взрыв,

– сообщают журналисты.

Напомним, Путин 24 февраля отдал приказ пойти в полномасштабное наступление против Украины. Однако оккупанты были уничтожены, когда вступили в бой с ВСУ. Тогда безумный диктатор решил бомбить украинские города.

Больше всего страдает Харьков – уничтожено большое количество зданий, к сожалению, погибло много людей.

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