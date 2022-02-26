Мэр Херсона Игорь Колыхаев заверил, что город работает и живет. Успевают даже немного убирать улицы.
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Какая ситуация в Херсоне
С продуктами и хлебом вопросы уже решают. Колыхаев советует следить за обновлением информации на официальном сайте горсовета.
Водоснабжение подается в обычном режиме. Мэр подчеркнул, что информация о "воде по часам" – фейк. Все аварии пытаются оперативно устранять.
В укрытии родились дети
Чиновник также рассказал, что 25 февраля в бомбоубежищах Херсона родились два мальчика.
Медики были готовы. Поэтому роды прошли успешно, детки – здоровые.
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