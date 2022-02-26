Мер Херсона Ігор Колихаєв запевнив, що місто працює та живе. Встигають навіть трохи прибирати вулиці.

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Яка ситуація в Херсоні

З продуктами та хлібом питання вже вирішують. Колихаєв радить стежити за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради.

Водопостачання подають у звичайному режимі. Мер наголосив, що інформація про "воду по годиннику" – фейк. Усі аварії намагаються оперативно усувати.

В укритті народились діти

Чиновник також розповів, що 25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє хлопчиків.

Медики були готові. Тому пологи пройшли успішно, дітки – здорові.