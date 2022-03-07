Второй самолет сбит в воздушном бою

Первый самолет Воздушно-космических сил России был сбит над Киевом в 20:30. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный отметил удачную работу противовоздушной обороны ВСУ.

Второй вражеский самолет был сбит в 21:20 в окрестностях Киева. Сообщается, что вражеский самолет был ликвидирован в воздушном бою.

Заметим, что по состоянию на утро 7 марта враг в войне против Украины потерял 46 самолетов и 68 вертолетов!