Над Киевом – яркая вспышка: объявили тревогу

В Киеве и области вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Киевляне сообщали о яркой вспышке в небе и громких звуках.

В телеграмм-каналах сообщали о воздушных целях над регионом. Затем раздались сирены.

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Перед объявлением тревоги киевляне сообщили о звуке взрыва и яркой вспышке над городом. В сети обнародовали видео.

Воздушная цель над Киевом

Впоследствии в Киевской ОВ подтвердили, что в небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Призвали людей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину. В частности, ничего не снимать и не публиковать в сети.