Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко. По его словам, нашим защитникам удалось уничтожить все "Шахиды", которые летели на столицу.

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Над Киевщиной сбили 15 вражеских дронов

Ночью Киев подвергся новому воздушному нападению России. Оккупанты атаковали столицу несколькими десятками "Шахидов".

В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!

– отметил Попко.

Есть угроза вражеских ударов

Глава КМВА подчеркнул, что в течение 26 января есть высока вероятность новых воздушных атак врага. Поэтому – не теряйте бдительность.

"При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!" – добавил Попко.

Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахидами"

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахиды". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.