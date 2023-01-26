О том, что в городе произошло прилет, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, обошлось без жертв.

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Что известно о прилете в Днепре

Сообщение от Лукашука было максимально кратким. Он в 01:15 написал в телеграме: "есть попадание в промышленное предприятие". Также сопровождал свое сообщение сведениями, что в результате атаки жертв не было.

Напомним, что Днепропетровщина 25 и 26 января была под угрозой ракетных и атак дронами. Еще в 22:25 Лукашук отметил угрозу ракетных ударов. В 00:05 он добавил, что "опасность не миновала". Также глава облсовета подчеркнул, что сохраняется угроза повторных запусков.

В считанные минуты он добавил, что в воздушном пространстве Днепропетровщины также зафиксировали "Шахиды". Он выразил надежду, что "скоро их здесь не будет".

И уже менее чем через час поступило сообщение о прилете. Откуда мы взяли информацию о ракете? Из публикации Воздушных сил ВСУ. В ведомстве отметили, что этой ночью враг выпустил 24 дрона, чтобы атаковать Украину. И все "Шахиды" удалось уничтожить.

Угроза атаки была и в Киевской области

Под угрозой атаки дронами этой ночью была также Киевщина. В КМВА призвали жителей не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. В ведомстве подчеркнули, что расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью никак нельзя.

Вот несколько аргументов, которые должны раз и навсегда отбить у вас желание игнорировать сирены. Помните, что враг чрезвычайно коварен. И если однажды пронесло, то это не гарантия того, что так произойдет снова. Вот что написали в КМВА: