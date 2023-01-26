Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, нашим захисникам вдалося знищити всі "Шахіди", що летіли на столицю.
Важливо Наслідки нічної атаки: у Дніпрі росіяни влучили у промислове підприємство
Над Київщиною збили 15 ворожих дронів
Вночі Київ зазнав нового повітряного нападу Росії. Окупанти атакували столицю кількома десятками "Шахідів".
У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!
– зазначив Попко.
Є загроза ворожих ударів
Очільник КМВА наголосив, що протягом 26 січня є висока ймовірність нових повітряних атак ворога. Тому – не втрачайте пильність.
"При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!" – додав Попко.
Уночі окупанти атакували Україну "Шахідами"
У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.