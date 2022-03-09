Хвостовая часть оперативно-тактического ракетного комплекса упала на территорию станции Шпичкинов в поселке Ясногорка. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Полиция призвала местных жителей не подходить к опасным обломкам и не касаться их ни руками, ни другими предметами.

В случае обнаружения обломков немедленно сообщите полицию или службу по чрезвычайным ситуациям по номерам:

101,

050-988-05-93.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

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