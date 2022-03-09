Хвостова частина оперативно-тактичного ракетного комплексу впала на територію станції Шпичкінов у селищі Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Поліція закликала місцевих мешканців не підходити до небезпечних уламків та не торкатися їх ні руками, ні іншими предметами.
У разі виявлення уламків негайно повідомте поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номерами:
- 101,
- 050-988-05-93.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки.
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