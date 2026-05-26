Над Москвой до конца войны закрыли небо: политтехнолог указал на интересную деталь этого решения

В России ограничивают полеты гражданской авиации над почти всей европейской частью до окончания войны против Украины. В частности ограничения введут и для Московской воздушной зоны.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что на протяжении последних недель из России раздается необычно много угроз. Это свидетельствует, что у них нарастают проблемы, в частности, из-за атак украинских дронов. И такое ограничение полетов – еще один такой признак.

Почему это плохой знак для России?

По словам Загородного, фактически Москва является главным авиационным хабом для всей центральной России. И дороги, и железная дорога, и воздушные маршруты ведут именно к центру империи.

Имперский центр никогда не даст регионам выстроить полноценные горизонтальные связи друг с другом. Если там накроется авиация, то это плохая новость для такой большой по размеру страны. Тогда ухудшаются связи между регионами. Если накрывается авиация, то ты не можешь перебросить Росгвардию, чтобы подавить восстание,

– отметил Загородний.

Украине важно довести ситуацию до того, чтобы в Москву не могла летать гражданская авиация. Тогда это фактически будет означать коллапс.

Добавим, на днях Служба безопасности Украины поразила производственно-диспетчерскую станцию "Второво" во Владимирской области России. Эта станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Стоит заметить, что в России запретили гражданским судам летать ниже 5100 метров фактически во всех центральной части России. Запрет касается частных самолетов. Исключение сделали только для регулярных пассажирских рейсов, полетов по госконтрактам и т.д.