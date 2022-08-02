Над Николаевщиной силы ПВО уничтожили 4 вражеских ракеты

Во время воздушной тревоги в Николаевской области сработало ПВО. В результате этого удалось сбить 4 вражеских ракеты.

Оккупанты запустили ракеты Х-101 и Х-555. Однако Силы ПВО уничтожили их.

Обратите внимание Предварительно, россияне нанесли ракетный удар по Червоноградскому району, – ОВА

Ракеты запустили из Каспийского моря

Оперативное командование "юг" сообщило, что россия выпустила ракеты из стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

Около 17:30 4 вражеских ракеты были уничтожены воинами воздушного командования.

"Юг" призывает украинцев не игнорировать воздушные тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ракеты сбили и над Винницкой областью

Во время все той же всеукраинской тревоги взрывы слышали и жители Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил об успешной работе Сил ПВО. Нашим воинам удалось сбить 2 вражеских ракеты. То есть суммарно наши войска сбили не менее 6 вражеских ракет.

В то же время, к сожалению, оккупанты нанесли ракетный удар по Львовщине. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что по предварительным данным захватчики ударили по Червоноградскому району области.

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