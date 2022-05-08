Сегодня над Николаевщиной раздавались взрывы. К счастью, они оповещали хорошую новость – наши силы ПВО эффективно отвели угрозу.
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Россияне решили запустить ракету в Николаевской области. Своей цели враг не достиг – наши герои справились с опасностью.
Источник:Воздушное командование "Юг"
Сегодня над Николаевщиной раздавались взрывы. К счастью, они оповещали хорошую новость – наши силы ПВО эффективно отвели угрозу.
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