Сегодня над Николаевщиной раздавались взрывы. К счастью, они оповещали хорошую новость – наши силы ПВО эффективно отвели угрозу.

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Сбитие российской ракеты над Николаевщиной