Сьогодні над Миколаївщиною лунали вибухи. На щастя, вони сповіщали гарну новину – наші сили ППО ефективно відвели загрозу.

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Збиття російської ракети над Миколаївщиною