Сьогодні над Миколаївщиною лунали вибухи. На щастя, вони сповіщали гарну новину – наші сили ППО ефективно відвели загрозу.
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Росіяни вирішили запустити ракету по Миколаївщині. Своєї цілі ворог не досягнув – наші герої впоралися з небезпекою.
Джерело:Повітряне командування "Південь"
Сьогодні над Миколаївщиною лунали вибухи. На щастя, вони сповіщали гарну новину – наші сили ППО ефективно відвели загрозу.
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