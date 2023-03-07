К сожалению, есть жертвы. Все обстоятельства происшествия устанавливают, информирует 24 Канал.

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Что известно о столкновении самолетов над Римом

По предварительной информации, два тренировочных самолета итальянских Воздушных сил столкнулись под Римом. В результате оба пилота погибли.

Событие произошло возле Гуидонии-Монтелелио. Один самолет разбился посреди сельской местности, а второй вблизи жилого массива – посреди домов и автомобиля. Однако других пострадавших нет.

На месте трагедии работают правоохранители и спасатели. Отмечается, что инцидент произошел во время учебной миссии с несколькими самолетами. Что именно стало причиной столкновения – пока неизвестно.

Два самолета летели в рамках заранее запланированной обучающей миссии. Они столкнулись и упали вблизи военного аэропорта Гуидонии. К сожалению, два пилота погибли. На место происшествия немедленно выехали спасатели,

– рассказали в итальянских Воздушных силах.

Последствия столкновения самолетов / фото из итальянских СМИ

Один из самолетов упал на автомобиль: смотрите видео

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