К сожалению, есть жертвы. Все обстоятельства происшествия устанавливают, информирует 24 Канал.
Важно Во время авиашоу в США столкнулись 2 самолета: жуткое видео катастрофы
Что известно о столкновении самолетов над Римом
По предварительной информации, два тренировочных самолета итальянских Воздушных сил столкнулись под Римом. В результате оба пилота погибли.
Событие произошло возле Гуидонии-Монтелелио. Один самолет разбился посреди сельской местности, а второй вблизи жилого массива – посреди домов и автомобиля. Однако других пострадавших нет.
На месте трагедии работают правоохранители и спасатели. Отмечается, что инцидент произошел во время учебной миссии с несколькими самолетами. Что именно стало причиной столкновения – пока неизвестно.
Два самолета летели в рамках заранее запланированной обучающей миссии. Они столкнулись и упали вблизи военного аэропорта Гуидонии. К сожалению, два пилота погибли. На место происшествия немедленно выехали спасатели,
– рассказали в итальянских Воздушных силах.
Последствия столкновения самолетов / фото из итальянских СМИ
Один из самолетов упал на автомобиль: смотрите видео
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