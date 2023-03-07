На жаль, є жертви. Наразі усі обставини події встановлюють, інформує 24 Канал.

Важливо Під час авіашоу у США зіткнулися 2 літаки: моторошне відео катастрофи

Що відомо про зіткнення літаків над Римом

За попередньою інформацією, два тренувальні літаки італійських Повітряних Сил зіткнулися під Римом. Внаслідок цього обидва пілоти загинули.

Подія сталася біля Гуідонії-Монтечеліо. Один літак розбився посеред сільської місцевості, а другий поблизу житлового масиву – посеред будинків і на автомобіль. Проте інших постраждалих немає.

На місці трагедії працюють правоохоронці та рятувальники. Зазначається, що інцидент стався під час навчальної місії з декількома літаками. Що саме стало причиною зіткнення – поки невідомо.

Два літаки летіли в рамках заздалегідь запланованої навчальної місії. Вони зіткнулися і впали поблизу воєнного аеропорту Гуідонії. На жаль, двоє пілотів загинули. На місце події негайно виїхали рятувальники,

– розповіли в італійських Повітряних силах.

Наслідки зіткнення літаків / фото з італійських ЗМІ

Один з літаків впав на автомобіль: дивіться відео

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