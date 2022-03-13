Глава Луганской ОВА заявил, что температура воздуха ощутимо снизилась, люди замерзают. Они нуждаются в пище, лекарствах и теплых вещах. Враг намеренно бьет по инфраструктуре.

Заметьте Восстановить все почти невозможно, – Гайдай о сетях водо- и газоснабжения

Гайдай подчеркнул, что украинские герои удерживают линию обороны. Они дают достойный отпор русским захватчикам.

Над Рубежным сбили самолет,

– подчеркнул глава ОВА.

Гайдай заметил, что цинизм врага не знает границ. Глава ОВА заявил, что на Попасную российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу.

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