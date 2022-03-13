Глава Луганської ОВА заявив, що температура повітря відчутно знизилася, люди замерзають. Вони потребують їжі, ліків та теплих речей. Ворог навмисно гатить по інфраструктурі.

Зауважте Відновити все майже неможливо, – Гайдай про мережі водо- і газопостачання

Гайдай наголосив, що українські герої тримають лінію оборони. Вони дають гідну відсіч російським загарбникам.

Над Рубіжним збили літак,

– наголосив глава ОВА.

Гайдай зауважив, що цинізм ворога не знає меж. Глава ОВА заявив, що на Попасну російські окупанти скинули фосфорну бомбу.

Як виглядає Маріуполь після обстрілів і бомбардувань: дивіться відео