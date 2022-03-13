Під час включення Сергій Гайдай зазначив, що в області критично погана ситуація з мережами забезпечення світла, води та газу. Ремонтні служби не встигають лагодити системи, адже щоразу їх нищить ворог.

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Ситуація критична, а самі мережі майже неможливо відновити

Критично погана ситуація по електромережі, газо- та водопостачанню. Під час постійних обстрілів пошкодження відбуваються всюди. Постійно вся мережа розбита. Вона розбита вже критично,

– наголосив він.

Також глава Луганської ОВА зазначив, що робітники з усіх сил намагаються полагодити мережу. Ремонти проводяться цілодобово. Але, на жаль, кожен ворожий обстріл нищить все нову й нову ділянку.

Зазначимо, що на Луганщині оголосили про "зелений коридор" 13 березня. З 9 ранку діятиме режим тиші, щоб евакуювати жінок, дітей, літніх людей.

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