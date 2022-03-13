Вже о 10 ранку евакуаційні автобуси прибудуть до Бахмуту, що у Донецькій області, і одразу вирушать на Луганщину. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Місця збору для евакуації:

Лисичанськ – Сосюри 324, будівля ДСНС;

Кремінна – вулиця Тітова, біля Укрпошти;

Рубіжне – Володимирська площа, біля міської ради;

Сєвєродонецьк – ПК "Будівельників";

Гірське – Будинок культури "Україна";

Золоте – Квартал Сонячний 8а.

До цих місць треба добиратися самостійно. Потім людей відвезуть до евакуаційного потягу.

"Далі на громадян чекатиме потяг і довгоочікувана безпека", – зазначив Гайдай.

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