Вже о 10 ранку евакуаційні автобуси прибудуть до Бахмуту, що у Донецькій області, і одразу вирушать на Луганщину. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Місця збору для евакуації:
- Лисичанськ – Сосюри 324, будівля ДСНС;
- Кремінна – вулиця Тітова, біля Укрпошти;
- Рубіжне – Володимирська площа, біля міської ради;
- Сєвєродонецьк – ПК "Будівельників";
- Гірське – Будинок культури "Україна";
- Золоте – Квартал Сонячний 8а.
До цих місць треба добиратися самостійно. Потім людей відвезуть до евакуаційного потягу.
"Далі на громадян чекатиме потяг і довгоочікувана безпека", – зазначив Гайдай.
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