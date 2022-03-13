Во время включения Сергей Гайдай отметил, что в области критически плохая ситуация с сетями обеспечения света, воды и газа. Ремонтные службы не успевают чинить системы, ведь враг каждый раз их уничтожает.
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Ситуация критическая, а сети почти невозможно восстановить
Критически плохая ситуация по электросети, газо- и водоснабжению. Во время постоянных обстрелов повреждения происходят повсюду. Постоянно вся сеть разбита. Она разбита уже критично,
– подчеркнул он.
Также глава Луганской ОВА отметил, что рабочие изо всех сил пытаются починить сеть. Ремонты производятся круглосуточно. Но, к сожалению, каждый вражеский обстрел уничтожает все новый и новый участок.
Отметим, что в Луганской области объявили о "зеленом коридоре" 13 марта. С 9 утра будет действовать режим тишины, чтобы эвакуировать женщин, детей, пожилых людей.
Как выглядит Мариуполь после обстрелов и бомбардировок – смотрите видео: